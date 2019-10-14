Цхинвал, 14 октября, 2019, 21:09 — ИА Регнум. В Знаурском районе Южной Осетии ведутся строительные работы по замене кровель по поступившим от жителей республики заявлениям в партию «Единая Осетия». Об этом 14 октября сообщает информагентство «Рес».

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

Жители, у которых стали протекать крыши, обратились в партию. Уже проведены работы по замене кровель в нескольких домах. Как отметил глава Знаурского района Сослан Хубаев, строительные работы будут продолжаться, и заверил, что силами райадминистрации также будет заменено несколько кровель.