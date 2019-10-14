Нижний Новгород, 14 октября, 2019, 20:59 — ИА Регнум. До конца текущего года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области установят еще 20 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД (правил дорожного движения). Число камер, таким образом, вырастет до 249 единиц, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Adrian Pingstone Дорожные камеры

Кроме того, планируется увеличить число передвижных комплексов фиксации нарушений с 92 до 130 объектов. Общее число фото‑ и видеокамер на дорогах области увеличится к концу года до 379 комплексов.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Павла Саватеева, на территории области в местах работы комплексов число нарушений ПДД сократилось на 14% по итогам января — сентября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, также в рамках нацпроекта в Нижегородской области продолжается ремонт дорог. Планируемые на текущий год мероприятия выполнены в полном объеме в 30 районах региона. Всего в регионе комиссия приняла в эксплуатацию 498,658 км автодорог. На местных дорогах Нижегородской агломерации выполнено 94,8% работ от плана, в Дзержинской агломерации работы завершены полностью.