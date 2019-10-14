«Время маршей прошло». Главарь нацистов дал властям Украины десять дней
Киев, 14 октября, 2019, 21:03 — ИА Регнум. Главарь неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий заявил, что у украинских властей есть десять дней, чтобы выполнить требования участников акции «Нет капитуляции!». Об этом он заявил 14 октября во время митинга в Киеве, сообщило информационное агентство УНИАН.
В ходе митинга участники заявили, что не хотят разведения сил в Донбассе, не хотят проведения выборов в ДНР и ЛНР по украинским законам, а также придания Донбассу особого статуса в рамках Украины.
Он добавил, что протестующие перейдут к «другим действиям».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыли в окрестности посёлка Золотое на границе с ЛНР, где планировалось разведение сил.