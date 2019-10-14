Киев, 14 октября, 2019, 21:03 — ИА Регнум. Главарь неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий заявил, что у украинских властей есть десять дней, чтобы выполнить требования участников акции «Нет капитуляции!». Об этом он заявил 14 октября во время митинга в Киеве, сообщило информационное агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

В ходе митинга участники заявили, что не хотят разведения сил в Донбассе, не хотят проведения выборов в ДНР и ЛНР по украинским законам, а также придания Донбассу особого статуса в рамках Украины.

«Если за это время все требования штаба сопротивления капитуляции, движения сопротивления не будут в полном объёме гарантированы на законодательном уровне, то мы говорим им простые вещи: время маршей прошло», — заявил Билецкий.

Он добавил, что протестующие перейдут к «другим действиям».

«Если власть будет где-то отводить, то я могу ответственно дать слово всем, что сотни и тысячи добровольцев зайдут на любую разведенную территорию и будут удерживать там наши земли», — добавил главарь боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыли в окрестности посёлка Золотое на границе с ЛНР, где планировалось разведение сил.