Пермь, 14 октября, 2019, 20:57 — ИА Регнум. В Перми водитель легкового автомобиля сбил трёх человек на пешеходном переходе, сообщили 14 октября в пресс-службе регионального управления МВД России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

По информации ведомства, инцидент произошёл на пересечении улиц Мира и Братьев Игнатовых. Водитель Mazda при совершении манёвра допустил наезд на пешеходов.

В результате ДТП один пострадавший был доставлен в больницу, двоим медики оказали необходимую помощь на месте.

Полиция в настоящее время выясняет все обстоятельства произошедшего.