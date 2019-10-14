Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 14 октября, 2019, 20:54 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьск закрыт на карантин детский сад «Синеглазка» по причине обнаружения кишечной инфекции. На сегодняшний день в медучреждения обратились 11 воспитанников этого детского сада с одинаковыми симптомами, сообщает «Ноябрьск 24».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Курица

Детский сад «Синеглазка» не принимает воспитанников с 9 октября. Сегодня, 14 октября стала известна причина отравления детей — это сальмонеллёз в курятине, которой накормили дошколят.

«Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) установлено, что инфекция находилась в тушке цыпленка. Продукция была привезена из птицефабрики Сургутского района», — сообщил начальник территориального отделения Роспотребнадзора по городу Ноябрьску Юрий Полищук.

Он отметил, что продукция сургутской птицефабрики снята с производства. Карантин продлён до 16 октября.