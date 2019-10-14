«Мы примем решение на краю пропасти» — Боррель уверен в сделке по Brexit
Люксембург, 14 октября, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Глава МИД Испании и будущий глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель уверен, что соглашение по Brexit появится «в последнюю минуту», 14 октября передает агентство Associated Press.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion
Жозеп Борелль
«Мы в Европе всегда принимаем решения на краю пропасти», — заявил Боррель на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
Великобритания покинет Евросоюз 31 октября. В ходе нескольких лет переговоров Лондон и Брюссель так и не смогли принять соглашения по Brexit.
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