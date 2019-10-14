Краснодар, 14 октября, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Спортсмен из Южной Осетии Георгий Тиджиев стал чемпионом Северо-Кавказского Федерального округа в весовой категории до 76 килограммов. Об этом 14 октября сообщает ИА «Рес».

Sputnik Георгий Тиджиев

Тиджиев завоевал титул чемпиона, одержав победу над соперником из Новороссийска Вараздатом Черниковым. Бойду боксерами состоялся в Краснодаре.

Спортсмен из Южной Осетии тренируется под руководством заслуженного тренера Южной Осетии и России Виталия Сланова.