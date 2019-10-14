Москва, 14 октября, 2019, 20:44 — ИА Регнум. Надуманность предлога украинской стороны отказаться от отвода войск очевидна — за минувшую неделю, в течение которой производились попытки начать разведение, на территорию ДНР упало около девяти тонн боеприпасов. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

ИА Красная Весна Останки снарядов. ДНР

«Это факты за минувшую неделю: девять тонн, подумайте, девять тонн боеприпасов прилетело только по ДНР! Один человек тяжело ранен. Вот это количество боеприпасов, которое прилетело за эту неделю!» — заявил Мирошник.

Украинской стороной штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины 14 октября объявил, что ополченцы, «имитируя готовность к разведению сил и средств», обстреляли из гранатометов различных систем на участке разведения в районе Золотого, тем самым сорвав подготовку к разведению войск. Перед этим в течение недели украинская сторона также срывала разведение, в течение недели не реагируя на сигналы со стороны ополченцев о готовности начать необходимые процедуры.