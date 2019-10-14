Моши, Танзания, 14 октября, 2019, 22:01 — ИА Регнум. Глава области Килиманджаро в Танзании Анна Мгвира заявила, что неэффективное использование бюджетных денежных средств является причиной роста государственного долга страны.

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По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», обращаясь к членам дорожного совета Анна Мгвира отметила, что большинство денег было потрачено на непроизводственные проекты, не приносящие никакой прибыли.

Мгамо подчеркнула, что многие дорожные проекты, стоимость которых превышала миллион долларов США, были построены из политических соображений, однако не учли вопросы улучшения сфер бизнеса и экономики, что способствовало замедлению развития страны и росту государственного долга.

Согласно ежемесячному докладу Банка Танзании, в марте 2018 года правительство страны заняло более 2,489 млрд долл. США за рубежом, в то время как внутренний займ составил более 872 млн долл. США. В результате внешний долг составил более 20 млрд долл. США, а внутренний долг — более 6 млрд долл. США.