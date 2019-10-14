Пенза, 14 октября, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава области рассказал о причинах, в связи с которыми затянулось строительство ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) в регионе.

Pnzreg.ru Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

По его словам, в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в области до конца 2019 года должны были появиться 10 ФАПов.

«В ходе исполнения контракта были выявлены грубейшие нарушения требований, в связи с чем контракт с поставщиком расторгнут», — уточнил губернатор. Он добавил, что принято решение об установке дополнительно трех ФАПов за счет перераспределения средств 2020 года и софинансирования из регионального бюджета.

После выбора нового подрядчика строительства ФАПов его деятельность постоянно контролируется. Срок поставки и монтажа новых объектов — 10 декабря. До настоящего момента выделены соответствующие земельные участки, к ним подведены коммуникации. Белозерцев заверил. что регион справится и ФАПы будут готовы к указанному сроку.

«Хорошо. Просто обратите внимание, что (во всяком случае, по той информации, которая у меня на столе лежит), из 10 объектов, которые планируются к закупке, все 10 находятся под риском. Исправляйте ситуацию», — поручил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам мониторинга доступности и качества оказания медицинской помощи в малых населенных пунктах активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Пензенской области выяснили, что из 12 запланированных к вводу до конца года ФАПов на территории региона готов только один до начала октября — в селе Верхняя Елюзань, в селе Чернозерье Мокшанского района возвели стены. Все неготовые на данный момент пункты строил один подрядчик из Саратова, который получил право строительства по итогам тендера.

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