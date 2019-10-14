Екатеринбург, 14 октября, 2019, 20:14 — ИА Регнум. В преддверии 20-летнего юбилея со дня основания Уральской горно-металлургической компании в резиденции Губернатора Свердловской области торжественно отметили сотрудников и руководителей одной из крупнейших российских промышленных корпораций. Глава региона Евгений Куйвашев вручил 28 работникам ОАО «УГМК» и организаций компании федеральные и областные награды.

Gubernator96.ru Награждение работников УГМК

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, а также за особые заслуги в развитии металлургической промышленности были вручены Почётная грамота Президента Российской Федерации и медаль «Трудовая доблесть» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

За большой вклад в благотворительную деятельность и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития на территории региона руководители Уральской горно-металлургической компании удостоены Знаков отличия «Жизнь во благо» и «За заслуги перед Свердловской областью» II и III степеней.

За многолетний добросовестный труд, а также большой вклад в развитие промышленного комплекса Среднего Урала сотрудники Уральской горно-металлургической компании награждены почетными грамотами и благодарственными письма губернатора региона Евгения Куйвашева.

Кроме того, министерство промышленности и науки Свердловской области отметило значительный вклад работников компании в развитие отрасли, вручив им свои награды.