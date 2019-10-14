Нижний Новгород, 14 октября, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Проверка информации о массовом отравлении школьников организована следователями в Нижнем Новгороде. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Информация о массовом отравлении детей в одной из школ в Советском районе Нижнего Новгорода была опубликована 14 октября рядом региональных СМИ.

Сотрудники СК РФ по региону выехали на место ЧП для изъятия проб воды и продуктов, а также для изучения необходимой документации. Работа школы приостановлена до окончания расследования.

Пресс-служба регионального Роспотребнадзора, в свою очередь, сообщила, что за помощью к медикам по поводу ухудшенного самочувствия обратились 26 человек. У них была диагностирована лёгкая форма заболевания, в настоящее время они находятся на домашнем лечении.

Кроме того, сотрудниками ведомства был обнаружен ряд серьёзных нарушений санитарно-эпидемиологических требований в пищеблоке школы. При лабораторном исследовании материалов, взятых от заболевших детей, были выявлены ДНК шегеллы (являются возбудителями дизентерии). Ситуация находится под контролем у сотрудников Роспотребнадзора по региону. В настоящее время в больнице под наблюдением медиков остаются четыре школьника.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вспышке кишечной инфекции в Первомайской кадетской школе в Тульской области.