Эр-Рияд, 14 октября, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию проходит в теплой обстановке со всеми возможными почестями. В честь российского лидера король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд дал торжественный прием. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, который является членом делегации РФ.

Kremlin.ru Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на церемонии подписания российско-саудовских документов

«Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию отличается теплотой обстановки, взаимопониманием и взаимным доверием. Нашего национального лидера встретили в Саудовской Аравии торжественно, как самого дорогого гостя», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Как отметил глава Чечни, в ходе визита уже подписано более 20 документов. Кадыров также рассказал о заявлении Путина о том, что сотрудничество обеих стран имеет цель укрепления безопасности и стабильности в мировой энергетике.