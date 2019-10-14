Киев, 14 октября, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Прокурорам генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) запрещено подписывать любые ходатайства по делам, в которых фигурирует экс-президент Украины Пётр Порошенко, заявил 14 октября юрист Андрей Портнов на своём telegram-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Из недр генеральной прокуратуры сообщают, что руководители ГПУ запретили прокурорам подписывать любые ходатайства по делам Порошенко. За последнюю неделю по главному фигуранту всё полностью остановилось», — рассказал он.

Портнов добавил, что он и его команда начинают публичную кампанию за отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Портнов позвал Порошенко на публичные дебаты в прямом эфире. Юрист хочет обсудить с бывшим президентом Украины 13 уголовных дел, возбуждённых против него.