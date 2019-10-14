Москва, 14 октября, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Член Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) Илья Ремесло просит Министерство юстиции проверить, перечислялись ли сотрудниками ФБК и членами команды Алексея Навального пожертвования на счет ФБК в 2015—2018 годах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Об этом Илья Ремесло написал у себя на странице в социальной сети: «Вы, наверное, уже в курсе, что ФБК признали иностранным агентом и ознакомились с оправданиями Навального и Волкова в стиле «валюту подбросили враги». За этой шумихой забылась иная история, которую Леонид Волков и Алексей Навальный предпочли не комментировать — как сотрудники ФБК вносили своему же работодателю миллионные пожертвования при официальной зарплате в 80 тысяч рублей. Об этих интересных фактах, ставших мне известными из личных источников, я писал еще два года назад. А в 2018 году об этом стали писать различные СМИ и телеграм-каналы — с указанием конкретных фамилий и сумм. Всего около 5,5 миллиона рублей внесли на счет юристы ФБК Вячеслав Гимади и Евгений Замятин, а также глава социологической службы организации Анна Бирюкова».

При этом Илья Ремесло отметил, что за подлинность этой информации готов поручиться лично, передает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

«Для меня очевидно, что это и есть те самые деньги заграничных спонсоров, которые нельзя было оприходовать официально, либо деньги, нажитые преступным путем. Судите сами: если речь идет о деньгах обычных российских спонсоров, зачем заводить их на счет ФБК через прокладку в лице его сотрудников? А вот если речь идет об иностранных деньгах от теневых спонсоров, тогда прокладка нужна, ведь если пожертвовать их напрямую на счет ФБК из-за рубежа — его признают иностранным агентом. Кстати, аналогичная схема уже использовалась Навальным на выборах мэра Москвы в 2013 году: деньги заводились на Яндекс-кошельки его сотрудников (в том числе от иностранных отправителей), а потом они «жертвовались» Навальному. Не сомневаюсь, что он и его команда будут отрицать факт того, что получали миллионы «пожертвований» от собственных сотрудников», — пишет Илья Ремесло.

С целью разобраться в происходящем член ОП отправил обращение в Министерство юстиции с просьбой проверить, перечислялись ли сотрудниками ФБК и членами команды Навального пожертвования на счета ФБК в 2015—2018 годах, а также каковы реальные источники происхождения данных средств, подчеркивает РАПСИ.