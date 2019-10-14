Встреча в «нормандском формате» может пройти в ноябре — глава МИД Украины
Люксембург, 14 октября, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» может состояться в ноябре 2019 года, если Россия согласится на предложенные даты, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Люксембурге, сообщило 14 октября издание «Европейская правда».
Пристайко отметил, что встреча может состояться после семидневного соблюдения режима тишины в Донбассе, а также разведения сторон конфликта.
Пристайко добавил, что это «последняя честная попытка» Украины следовать путём Минских соглашений. Если она не сработает, украинская сторона намерена «искать какой-то план Б», отметил министр.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов менять форматы переговоров по Донбассу, если «минский» или «нормандский» форматы не дадут результата.