Люксембург, 14 октября, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» может состояться в ноябре 2019 года, если Россия согласится на предложенные даты, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Люксембурге, сообщило 14 октября издание «Европейская правда».

Пресс-служба президента Украины Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко

Пристайко отметил, что встреча может состояться после семидневного соблюдения режима тишины в Донбассе, а также разведения сторон конфликта.

«У нас есть некоторые даты … мы стремимся к середине следующего месяца, где-то около середины ноября», — сообщил он.

Пристайко добавил, что это «последняя честная попытка» Украины следовать путём Минских соглашений. Если она не сработает, украинская сторона намерена «искать какой-то план Б», отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов менять форматы переговоров по Донбассу, если «минский» или «нормандский» форматы не дадут результата.