Дамаск, 14 октября, 2019, 19:18 — ИА Регнум. Число мирных жителей Сирии, ставших беженцами из-за проведения военной операции Турции «Источник мира», дошло до 160 тысяч человек, сообщается 14 октября в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, размещённом на официальном сайте международной организации.

Минобороны России

Кроме того, ООН сообщает о гибели и ранениях мирных жителей в районах проведения турецкой операции.

«Генеральный секретарь крупно обеспокоен боевыми действиями на северо-востоке Сирии, которые, по разным данным, привели к гибели и ранениям многих мирных жителей, а также к перемещению не менее 160 тысяч гражданских лиц, ставших беженцами», — указано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира».

В ходе операции широко применяются авиация и артиллерия.