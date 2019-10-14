Бишкек, 14 октября, 2019, 19:12 — ИА Регнум. В январе — сентябре 2019 года жители Киргизии посредством электронных периферийных устройств осуществили более 304,7 тысячи платежей, перечислив в бюджет 356,9 млн сомов (328,3 млн рублей) налогов. Об этом сообщает пресс-центр налоговой службы.

Ken Flottman

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года этот показатель вырос на 40,5 млн сомов (37,2 млн рублей) или на 12,8%.

В ведомстве отмечают, что чаще всего налогоплательщики использовали платежные терминалы. Посредством них проведено почти 250,8 тысячи платежей на общую сумму 276,9 млн сомов (254,7 млн рублей).

На втором месте по популярности оказались банкоматы — более 15,9 тысячи платежей на 17,3 млн сомов (15,9 млн рублей). На третьем расположились системы интернет-банкинга — около 14,6 тысячи платежей на 11,9 млн сомов (10,9 млн рублей).

Чуть менее популярны оказались мобильный банкинг — более 10,8 тысячи платежей на 6,5 млн сомов (около 6 млн рублей) и услуги веб-касс — более 8,9 тысячи платежей на 40,8 млн сомов (37,5 млн рублей).

Наименьшие количество и сумма налоговых отчислений от киргизстанцев приходится на электронные кошельки — 3,3 тысячи платежей на 2,6 млн сомов (около 2,4 млн рублей).