Москва, 14 октября, 2019, 17:55 — ИА Регнум. 15 октября знаменитая кондитерская фабрика «Красный Октябрь» празднует 170-летие. В торжественном мероприятии примут участие впервые приглашенные в Россию потомки основателей фабрики — Фердинанда Теодора Эйнема и Юлиуса Гейса.

(сс) Gennady Grachev Здание кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на Берсеневской набережной

15 октября для горожан и гостей столицы «Красный Октябрь» подготовил подарок — бесплатную экскурсию в музей «Роза Эйнема», который находится в историческом здании фабрики. Экскурсии будут проходить с 12:00 до 19:00 каждый час.

Согласно официальным данным, отсчет истории предприятия-юбиляра вели от 1851 года. Благодаря работе музейных специалистов Холдинга «Объединенные кондитеры», в который входит «Красный Октябрь», год назад был найден подлинный документ, свидетельствующий о том, что уже в 1849 году Фердинанд Эйнем поставлял пирожные к российскому Императорскому двору.

Алексей Анатольевич Харин, председатель совета директоров Холдинга, отметил: «Для нас особенно важно, что в праздновании такой памятной даты принимают участие потомки основателей фабрики. Мы стремимся отпраздновать это торжественное событие вместе с горожанами и хотим сделать им подарок — экскурсию в музей «Роза Эйнема».

С момента запуска машинного производства (1867) предприятие, получившее в советское время имя «Красный Октябрь», более полутора веков остается флагманом кондитерского рынка России и имеет широкую известность за пределами страны.

Несмотря на тяжёлые испытания ХХ века, фабрика продолжала выпускать качественную продукцию, поддерживала высокий уровень организации труда и социальной защиты работников, а также занималась благотворительностью. Сейчас объемы годового производства конфет и шоколада настолько велики, что лентой из них можно дважды обернуть земной шар по экватору.

ПАО «Красный Октябрь» с 2002 года входит в Холдинг «Объединенные кондитеры». В 2007 году фабрика переехала с Берсеневской набережной на Малую Красносельскую, д. 7. Предприятие выпускает изделия под брендами: «Аленка"®, «Мишка косолапый"®, «Красная шапочка"® и другими. В новом здании фабрики установлено 15 эксклюзивных производственных линий, в год выпускается более 70 тысяч тонн продукции.