Москва, 14 октября, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Ксения Собчак в своем Telegram-канале сравнила фотографии Андрея Чибис до и после победы на выборах губернатора Мурманской области.

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На первой фотографии врио губернатора Мурманской области, улыбаясь, демонстрирует удостоверение кандидата в губернаторы, на второй — уже избранный губернатор Чибис готовится к очередной трудовой неделе.

Фотографии Собчак сопроводила комментариями: «Когда ты кандидат в губеры» и «Когда ты уже три недели губер Мурманской области».

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области в апреле этого года. На сентябрьских выборах он одержал уверенную победу, набрав более 60% голосов избирателей.