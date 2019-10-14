Калуга, 14 октября, 2019, 18:03 — ИА Регнум. Проект регионального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 года одобрен 14 октября на заседании правительства Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Выступление министра финансов области Валентины Авдеевой на заседании кабинета министров региона.

По словам министра финансов области Валентины Авдеевой, прогнозируемые объемы поступлений доходов в областную казну составят в 2020 году 67,2 млрд рублей, в 2021 году — 63,8 млрд рублей, а в 2022 году — 64,4 млрд рублей. В 2020 году дефицит бюджета прогнозируется в размере 2,9 млрд рублей. В последующих годах бюджет планируют сделать бездифицитным. В числе главных приоритетов бюджетной политики региона — финансирование мероприятий в рамках реализации национальных проектов. Так, в ближайшие годы планируется уделить больше внимание наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции, серьезным преобразованиям в здравоохранении, а также развитию дорожной отрасли.

Важным результатом для региона станет снижение государственного долга области.

«С ним мы успешно справляемся и, более того, находимся в льготном режиме. Это позволяет нам спокойно исполнять обязательства по бюджетным кредитам Российской Федерации», — заявил на заседании регионального кабинета министров первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов.