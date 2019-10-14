Санкт-Петербург, 14 октября, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Новый участок для размещения в Петербурге так называемого «судебного квартала» — комплекса зданий для Верховного и Высшего арбитражного судов РФ, который ранее планировали построить в районе проспекта Добролюбова, оформят до 1 декабря 2019 года. Об этом сообщил 14 октября губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Стройка арт-парка на месте бывшего «судебного квартала»

«Нужно до 1 декабря передать соответствующий земельный участок для строительства «судебного квартала», — сказал градоначальник.

Территорию для «судебного квартала» собираются выделить на Смольной набережной, где при губернаторе Георгии Полтавченко планировалось построить музейный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда». Со сменой руководства города этот проект был заморожен в пользу развития существующего Музея блокады в Соляном переулке.

Позже было решено переместить локацию «судебного квартала» поближе к Смольному. Место размещения жилья для судей теперь также придется переносить.

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Напомним, прежний участок для «судебного квартала» на Петроградской стороне вблизи Стрелки Васильевского острова по инициативе Беглова и с одобрения президента Владимира Путина отдали под арт-парк, получивший по итогам опроса название «Тучков буян». Там, вероятно, расположится «главный городской газон» и каток.