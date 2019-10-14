Могадишо, 14 октября, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Власти Сомали уже во второй раз за месяц запретили прямые полеты в портовый город Кисмайо на фоне тянущегося скандала с Кенией из-за «нарушения воздушного пространства». Управление гражданской авиации Сомали (SCAA) возобновило действие своей сентябрьской директивы, предписывающей всем рейсам из Кении и любого другого пункта останавливаться в Могадишо, прежде чем отправиться в Кисмайо. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Caasimada.

«Все рейсы, вылетающие из любой точки Кении, которые направляются напрямую в аэропорт Кисмайо, запрещены. Все внутренние и международные рейсы в аэропорт Кисмайо должны проходить через Могадишо», — говорится в заявлении Управления гражданской авиации Сомали.

Директива следует за аналогичной сентябрьской, предписывавшей сначала прибывать в Могадишо, а лишь затем продолжать полет в прибрежный город Кисмайо после досмотра. Ранее власти Сомали подали жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), протестуя против того, что Кения «нарушает воздушное пространство Сомали».

Директива также, похоже, не имеет обязательную силу на внутригосударственном уровне, поскольку самолеты все еще совершают прямые рейсы в Кисмайо из других регионов страны. Самолет с президентом Пунтленда Абдуллахи Дени беспрепятственно прибыл в Кисмайо через день после выхода новой директивы.