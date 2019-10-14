Могадишо, 14 октября, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о том, что оно направило почти 50 миллионов долларов США помощи на финансирование образования в Сомали. В своем заявлении посольство США в сомалийской столице Могадишо заявило, что пятилетняя программа «направлена на расширение доступа к качественному образованию и поддержку ускоренного обучения для «отстающих» детей и молодежи, не посещающих школу». Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Shabelle.

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Программа, получившая название «Бар Ама Баро» или «Преподавай или учись», увеличивает финансирование сомалийского образования со стороны USAID до 65 миллионов долларов США. «В настоящее время USAID поддерживает проект стоимостью 10 миллионов долларов США, осуществляемый ЮНИСЕФ, и вклад в размере 5 миллионов долларов США в программу «Образования для девочек», координируемую Министерством международного развития Великобритании», — говорится в заявлении.

Норвегия также заявила о своем желании помочь Могадишо погасить свой внешний долг, пообещав предоставить Сомали 3,135 миллиарда норвежских крон (примерно 329 миллионов долларов США) в виде кредита.

«Скорейшее облегчение бремени задолженности необходимо, если Сомали будет продолжать свои усилия по стабилизации ситуации в стране и проведению реформ. Именно поэтому Норвегия предоставит промежуточный кредит в размере 3135 млрд норвежских крон», — говорится в сообщении посольства страны в Сомали.