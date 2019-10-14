Москва, 14 октября, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Проект постановления о направлении парламентского запроса в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Центробанк по вопросу невыплаты страховых премий от страховщиков в рамках договоров страхования застройщиков Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 15 октября. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Завтра будет рассмотрено несколько проектов постановлений, в том числе проект постановления, с которого начнет работу завтра Госдума, — это проект постановления — парламентский запрос Госдумы генеральному прокурору, председателю Следственного комитета, министру внутренних дел и председателю Центрального банка по вопросу о проверке полноты соблюдения требований законодательства в части обязанности страховщиков передать страховые премии по досрочно прекращенным договорам страхования гражданской ответственности застройщиков», — заявил Жуков.

По его словам, участие в обсуждении также примут представители Генпрокуратуры, Следственного комитета и Центробанка. Жуков напомнил, что этот вопрос депутаты обсуждал в ходе «правительственного часа» вице-премьера Виталия Мутко в Госдуме.

«Речь идет о том, что были страховщиками собраны значительные средства, которые впоследствии должны были быть перечислены в фонд пострадавших (Фонд защиты прав дольщиков), но от этой суммы была перечислена очень маленькая часть, и было принято решение подготовить такие парламентские запросы», — отметил Жуков.