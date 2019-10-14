Ярославль, 14 октября, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля выявила нарушения в строительстве двух детских садов в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Как показала проверка исполнения муниципальных контрактов, не соблюдаются сроки возведения детских садов. Речь идет о двух новых дошкольных учреждениях на 90 мест, которые строятся на улице Ярославская во Фрунзенском районе и на Ленинградском проспекте в Дзержинском районе Ярославля. Оба объекта взводятся в рамках национального проекта «Демография».

City-yaroslavl.ru Стройка на улице Ярославская

"Допускается нарушение календарного графика производства работ. Как следствие, готовность детского сада на улице Ярославской на момент проверки составляла около 40%, отставание от графика превышало 50 дней; работы по второму детскому саду также велись с отставанием от графика», — пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Согласно сайту государственных закупок, работы по обоим детским садам должны быть завершены к 31 октября 2019 года. Подрядчиком по двум муниципальным контрактам выступает ООО «Центр энергетического строительства и монтажа», заказчиком работ — муниципальное казенное учреждение «Агентство по строительству» города Ярославля.

«Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении подрядчиком своих обязанностей при строительстве социально значимых объектов, нарушении требований Федерального закона «О контрактной системе» при исполнении муниципальных контрактов. По результатам проверки прокуратурой города в адрес подрядчика направлено представление об устранении нарушений», — отмечают в прокуратуре Ярославской области.

Финансирование строительства детских садов ведется на средства федерального, областного и местного бюджета, причем федеральная казна выделяет на каждый объект по 40 миллионов рублей. Общая стоимость работ по каждому детсаду — более 91 миллиона рублей. Ход стройки взял на контроль прокурор Ярославля.