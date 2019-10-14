Калуга, 14 октября, 2019, 17:17 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего жителя Москвы, спровоцировавшего крупное дорожное происшествие с трагическими последствиями. Об этом 14 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga-poisk.ru Место ДТП.

По версии следствия, 2 мая воитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, двигался по трассе из Москвы в Калугу. Во время движения он грубо нарушил Правила дорожного движения и допустил столкновение с двумя другими автомобилями. Автомобиль Chevrolet Lacett выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, в салоне которого находились беременная женщина-водитель и еще семь человек — мать водителя и шесть детей. В результате аварии один ребенок погиб, другим участникам дорожно-транспортного происшествия был причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Следствием собрана доказательственная база, в том числе результаты допросов, автотехнической и судебно-медицинских экспертиз, осмотров видеорегистраторов и других вещественных доказательств. Обвиняемый свою вину в совершенном преступления признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В ходе следствия мужчина принимал меры к компенсации причинённого вреда. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.