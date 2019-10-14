Лондон, 14 октября, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Оппозиция Великобритания недовольна речью королевы Елизаветы II по Brexit, 14 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM
Елизавета II
«Мы получили политическую трансляцию партии с трона», — заявил журналистам глава лейбористов и лидер парламентской оппозиции Джереми Корбин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 октября королева Елизавета II призвала политиков «обеспечить выход Соединенного Королевства из Европейского союза 31 октября».

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