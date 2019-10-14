Нью-Йорк, США, 14 октября, 2019, 17:05 — ИА Регнум. В зоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии необходимо немедленно деэскалировать ситуацию, призвал 14 октября генсек ООН Антониу Гутерреш.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Антониу Гутерреш

Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь призывает к немедленной деэскалации и призывает все стороны решать все вопросы мирными средствами», — сказал Дюжаррик.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 октября Турция проводит военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленную против курдских формирований.

Контролирующие эти территории сирийские курды официально заявили о своей договоренности с Дамаском о помощи сирийской армии в отражении наступления турецкой армии и протурецких группировок боевиков.