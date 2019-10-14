Париж, 14 октября, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Во Франции восстановили собственное производство тяжёлых авиабомб, сообщает 14 октября газета La Tribune.

Jørgen Håland Авиабомбы

Завод по производству авиационных боеприпасов начал работать в пригороде Валансьена в регионе О-де-Франс. Таким образом Франция становится менее зависимой от США в военных вопросах.

Напомним, с 2011 года ВВС Франции получали авиабомбы американского производства, а единственный французский производитель тяжелых бомб Societe des Ateliers Mecanique de Pont-sur-Sambre свернул их производство.

Теперь выпуск авиабомб будет осуществлять компания Rafaut. За €23 млн построен завод, выпускающий авиабомбы различных типов.