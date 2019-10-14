Москва, 14 октября, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Регулятивная нагрузка на банки в скором времени может быть снижена. О возможности отмены и упрощения требований к кредитным организациям сообщил Центральный банк (ЦБ) России на своём официальном сайте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В первую очередь изменения коснутся требований, которые обеспечивают надежность, ликвидность и платежеспособности финансовых учреждений, а также управления банковскими рисками. Например, планируется отменить норматив, ограничивающий совокупные требования банка к его инсайдерам, а также скорректировать норматив по операциям с платёжными картами и снять ограничения на участие в капиталах других юридических лиц.

Помимо этого, планируется упростить работу небанковских кредитных организаций. Для них Центробанк намерен сделать более удобные правила ведения хозяйственных операций с юридическими лицами и размещения средств в центральных банках — нерезидентах. Данные меры должны будут помочь развитию рынка платежей, в том числе в странах ближнего зарубежья, уверены в Банке России.