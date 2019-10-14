Лондон, 14 октября, 2019, 16:43 — ИА Регнум. 14 октября в Лондоне завершается сессия Парламентской Ассамблеи НАТО. Во время сессии заместитель главы словенской делегации в ПА Матей Тонин обратился к генеральному секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу с вопросом о том, когда же Грузия станет полноправным членом НАТО. Генсекретарь заявил, что «временных рамок» этого процесса не существует. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Грузия НАТО

Как заявил Тонин, словенская делегация поддерживает расширение НАТО и хотела бы видеть Грузию в качестве члена НАТО. В связи с этим был задан вопрос: «Господин генеральный секретарь, когда мы увидим Грузию в качестве полноправного члена НАТО?».

Конкретного ответа на данный вопрос не последовало. При этом генеральный секретарь вновь засвидетельствовал одобрение НАТО стремлению Грузии к членству в Альянсе.

«За последние два года мы доказали, что дверь в альянс остается открытой. Мы также четко заявляем на различных саммитах НАТО, что Грузия станет членом НАТО, хотя у нас нет временных рамок для этого процесса. Мы поддерживаем усилия Грузии по модернизации и укреплению институтов безопасности и обороны для соответствия стандартам НАТО. Так что это вопрос, над которой мы работаем с Грузией вместе».

Столтенберг также указал на участие Грузии в деятельности Альянса.

«У нас есть совместный Центр обучения и оценки в Грузии, у нас больше представительства в Грузии, чем когда-либо. Это хорошо для Грузии, а также для НАТО. Таким образом, помимо полноправного членства, у нас очень прочные партнерские отношения с Грузией».

Напомним, ранее представители НАТО уже делали заявление о том, что когда-то Грузия вступит в НАТО. Так 4 октября во время официального визита в Грузию заместитель генсекретаря НАТО Роуз Гетемюллер после беседы с президентом Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия «однажды станет членом НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, в Лондоне проходит 65-я сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Грузия участвует в работе сессии как ассоциированный член НАТО.