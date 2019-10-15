Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 15 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 15 октября: немцы подошли к Москве. Советские войска открыли дорогу для наступления на Норвегию.

В ночь на 15 октября положение на Западном направлении ухудшилось. Немцы прорвали оборону на одном из участков и подступили к Москве. Воспоминаниями о тех днях поделилась Вера Ивановна Прохорова — в 1941 году ей исполнилось 23 года.

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