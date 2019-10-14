Москва, 14 октября, 2019, 16:50 — ИА Регнум. В московском дворце гимнастики пройдет международный турнир по брейк-дансу. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 14 октября.

Брейк-Данс

В турнире Russian Open Breaking Championships будут участвовать спортсмены из России, Франции, Южной Кореи, Канады, Бельгии и других стран.

18 октября с 12:00 до 16:30 во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой на территории олимпийского комплекса «Лужники» будут также проходить мастер-классы. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

Сами соревнования будут проходить в два этапа. Отборочные туры состоятся 19 октября, а 20 октября пройдет финал конкурса.