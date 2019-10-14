Лондон, 14 октября, 2019, 16:35 — ИА Регнум. На палубу новейшего британского авианосца «Куин Элизабет» впервые совершили посадку истребители пятого поколения F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, сообщает 14 октября Naval Today.

(сс) Official U.S. Navy Page F-35B

Авианосец проходит эксплуатационные испытания у восточного побережья США. Почти год назад на корабль почти 500 раз садились американские самолеты F-35. Таким образом системы и экипаж нового авианосца готовится к вступлению в боевой состав флота.

«Это еще один шаг к тому, чтобы авианосец «Куин Элизабет» стал ударной силой Великобритании», — заявил по этому поводу министр обороны Британии Бен Уоллес.

По планам британского военного ведомства, авианосец «Куин Элизабет» в 2020 году должен получить статус начальной боеготовности.

Напомним, «Куин Элизабет» является первым авианосцем нового поколения в составе британского флота. Он был передан военным в декабре 2017 года.

На корабле длиной 280 метров должны базироваться до 40 истребителей F-35B укороченного взлета и вертикальной посадки, транспортные вертолеты CH-47 «Чинук», ударные вертолёты AH-64 «Апач», многоцелевые вертолёты HM-2/HC-4 «Мерлин» и AW-159 «Уайлдкэт».

Помимо экипажа из 1559 человек корабль способен принять на борт от 250 до 900 морских пехотинцев.