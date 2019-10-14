Опрос о храме в Екатеринбурге поставил точку в конфликте — политолог
Екатеринбург, 14 октября, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Благодаря успешно проведённому опросу о храме Святой Екатерины в Екатеринбурге можно говорить о том, что в истории многолетнего конфликта поставлена точка. Об этом заявил политолог Олег Матвейчев корреспонденту ИА REGNUM.
«Это уже должна быть точка.
Ситуация тянулась десять лет, как мы все понимаем. И очень часто какие-то узкие группировки говорили от имени народа. Сейчас же будет очень трудно оспорить результаты опроса.
Была проведена нормальная процедура. Мы видим великолепную явку — пришло очень большое количество людей, эта тема их волнует. Есть чёткое народное мнение, и это не удастся опровергнуть.
Такая практика проведения опросов должна стать постоянной. Нужно заметить, что такие дискуссии в мире не редкость, случай в Екатеринбурге не является исключением из правил. Всё, что касается общественных пространств, всегда вызывало в XX веке гигантские дискуссии. На примере Екатеринбурга опробован механизм, который чётко сработал», — считает Матвейчев.
Напомним, 13 октября в Екатеринбурге прошёл опрос о храме Святой Екатерины. Большинство участников опроса (57,66%) предпочли увидеть будущий храм в центре города.