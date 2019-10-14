Екатеринбург, 14 октября, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Благодаря успешно проведённому опросу о храме Святой Екатерины в Екатеринбурге можно говорить о том, что в истории многолетнего конфликта поставлена точка. Об этом заявил политолог Олег Матвейчев корреспонденту ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Работа центра общественного наблюдения во время общегородского опроса

«Это уже должна быть точка.

Ситуация тянулась десять лет, как мы все понимаем. И очень часто какие-то узкие группировки говорили от имени народа. Сейчас же будет очень трудно оспорить результаты опроса.

Была проведена нормальная процедура. Мы видим великолепную явку — пришло очень большое количество людей, эта тема их волнует. Есть чёткое народное мнение, и это не удастся опровергнуть.

Такая практика проведения опросов должна стать постоянной. Нужно заметить, что такие дискуссии в мире не редкость, случай в Екатеринбурге не является исключением из правил. Всё, что касается общественных пространств, всегда вызывало в XX веке гигантские дискуссии. На примере Екатеринбурга опробован механизм, который чётко сработал», — считает Матвейчев.

Напомним, 13 октября в Екатеринбурге прошёл опрос о храме Святой Екатерины. Большинство участников опроса (57,66%) предпочли увидеть будущий храм в центре города.