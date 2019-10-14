Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 октября проводит заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Участники обсуждают актуальные вопросы реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Речь шла о смертности, об ипотеке и других вопросах. Председатель правительства РФ обрушился с критикой на регионы. Подробности в трансляции ИА REGNUM.

Government.ru Заседание президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам

16:14 »Вранье это необходимо прекращать», — подчеркнул Медведев. Он потребовал от глав российских регионов, где наблюдается несвоевременный ввод в строй социальных объектов, представить ему письменный отчет о причинах задержек. Подробнее: Медведев потребовал отчеты губернаторов о задержках с соцобъектами

16:15 Глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал губернаторов прекратить манипуляции со статистикой в сфере здравоохранения.

16:17 Кроме того, глава правительства РФ сообщил о подписании им распоряжения о расширении перечня жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС). Подробности: Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств с 2020 года

16:21 На совещании Медведев заявил, что в 2019 году в 60 регионах должны ввести в эксплуатацию порядка 400 ФАПов.

16:21 А уже через год в РФ должно появиться около 15 тысч ФАПов.

16:22 Он не исключает срыв сроков по ряду объектов.

16:35 Кассовое исполнение проекта по льготной ипотеке для родителей, реализуемого в рамках нацпроекта «Демография», составляет лишь 8%. Медведев призвал принять меры для исправления ситуации.

16:38 В 2019 году было создано 25 тысяч мест в детских садах, что меньше трети от запланированного количества на текущий год. На эти цели в бюджете было заложено почти 65 млрд рублей. Подробнее: Медведев отчитал глав регионов РФ за слабые темпы строительства яслей

17:05 Правительство РФ в 2020 году выделит 177 млрд рублей на лекарственное обеспечение. Об этом сообщила замглавы правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с вице-премьерами под руководством Дмитрия Медведева. Читайте также: Правительство РФ выделит около 177 млрд рублей на лекарственное обеспечение

17:06 Глава правительства РФ Дмитрий Медведев попросил первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова передать привет новой главе Международного валютного фонда (МВФ) Кристалине Георгиевой и экс-главе МВФ Кристин Лагард. Читайте также: Медведев попросил Силуанова передать привет новой главе МВФ

17:06 Детский сад. Дарья Антонова © ИА REGNUM

17:07 Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании им распоряжения о расширении перечня жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС). Читайте также: Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств с 2020 года

17:08 Глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал губернаторов прекратить манипуляции со статистикой в сфере здравоохранения. Читайте также: Медведев потребовал от губернаторов прекратить вранье

17:50 Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов регионов прекратить вранье и манипуляции со статистикой смертности. Подробности в материале: Медведев потребовал от губернаторов перестать врать о смертности

18:12 Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил о срочной необходимости разобраться в причинах роста смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 36 субъектах Федерации. Читайте подробнее: Медведев: Причины роста смертиности от сердечных заболеваний надо выяснить

18:38 Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. government.ru

18:42 Новгородская область оказалась в числе 11 регионов России, где Министерство здравоохранения России видит наиболее высокие риски недостижения результатов по закупкам мобильных медицинских комплексов. По словам замминистра здравоохранения Натальи Хоровой, из 509 запланированных законтрактовано 445 мобильных комплексов, но у 11 регионов есть высокие риски недостижения результатов. Читайте подробнее: К Новгородской области возникли вопросы по закупке мобильных комплексов

18:55 Чувашия в 2019—2024 годы планирует получить из федерального бюджета около 11 млрд рублей на реализацию семи федеральных проектов по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом заявляют чувашские власти по итогам заседания совета. Региональные власти ставят задачу обновления медицинской инфраструктуры. Несмотря на то, что за пять лет вложения в отрасль выросли в 1,7 раза, рождаемость в Чувашии падает, убыль населения растёт. Подробнее: В Чувашии снижается рождаемость при росте инвестиций в здравоохранение

18:57 Чувашские чиновники во главе с руководителем республики Михаилом Игнатьевым приняли участие в заседании совета, состоявшемся в режиме конференц-связи. Фото: cap.ru

19:13 Льготная ставка по ипотеке на вторичное жилье для семей может достигать 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил гендиректор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков. Подробности в материале: Льготная ставка на «вторичку» для семей может составить до 5% — эксперт

20:22 Пензенский губернатор Иван Белозерцев рассказал, что в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в области до конца 2019 года должны были появиться 10 ФАПов. Однако из-за грубейших нарушений пришлось менять подрядчика установки пунктов. Белозерцев обещал, что до конца года программа будет выполнена. Читайте также: Пензенский губернатор пообещал Медведеву достроить все ФАПы к концу года