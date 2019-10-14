Ярославль, 14 октября, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Районные суды удовлетворили пять исков Ярославской транспортной прокуратуры о лишении прав водителей-наркоманов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской транспортной прокуратуре. Все решения вынесены в отношении жителей региона, которые состоят на диспансерном учете в городской и областной наркологической больнице с диагнозами, которые препятствуют управлению транспортными средствами.

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«В ходе рассмотрения Ярославской транспортной прокуратурой уголовных дел, по факту оборота наркотических средств, установлено, что обвиняемые в нарушение требований закона о безопасности дорожного движения имели водительские права, обладая при этом противопоказаниями к управлению транспортными средствами в связи с наличием зависимостей от опиоидов», — пояснили ИА REGNUM в Ярославской транспортной прокуратуре.

Иски прокуратуры удовлетворены в полном объеме, ответчики лишены водительских прав. Решения судов вступили в законную силу.