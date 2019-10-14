Москва, 14 октября, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020—2022 годах, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Госказна может недосчитаться на общую сумму 714 млрд рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.

«Существуют риски уменьшения доходов федерального бюджета: в 2020 году — в сумме 145,5 млрд рублей, в 2021 году — 216,7 млрд рублей, в 2022 году — 351,4 млрд рублей», — говорится в заключении Счетной палаты.

Темпы экономического роста к 2021 году не смогут достигнуть показателей в 3,1%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.