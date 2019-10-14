Москва, 14 октября, 2019, 15:03 — ИА Регнум. В Москве увидело свет двухтомное исследование профессора МГИМО-Университета Владимира Дегоева «История Северного Кавказа. С древнейших времен до воцарения Екатерины II». От предыдущих работ автора эту отличает попытка приблизиться к тому хронологическому горизонту, до которого позволяют дотянуться известные на сегодняшний день письменные источники. К этой необъятной теме ученый применяет метод комплексного анализа, создавая целостную в своей масштабности картину, где сложно переплетаются этногенетические, этнокультурные, внутриполитические и международные аспекты. В отдельный том помещены исторические документы, которые открываются пространным методологическим очерком под красноречивым названием: «Рассеивая тьму веков. Из чего и как «делают» историю». Издание, безусловно, представит интерес как для специалистов, так и для широкой читательской публики, впервые обращающейся к кавказской проблематике.

Владимир Дегоев. История Северного Кавказа. С древнейших времен до воцарения Екатерины II. В 2-х тт. М., 2019

Конечно, крупные произведения пишутся не к юбилейным датам. Но так уж случилось, что работа В. Дегоева вышла из печати в самый канун 75-летия МГИМО-Университета. Нет сомнений, что среди творческих подарков вузу к его знаменательному дню фундаментальный труд известного историка не затеряется.