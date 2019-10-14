Ярославль, 14 октября, 2019, 15:03 — ИА Регнум. В Ярославле начался монтаж детского городка на месте горки из грязи, которую высмеял в своей программе телеведущий Иван Ургант. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Работы ведутся в ярославском парке «Юбилейный», игровое оборудование доставлено из Санкт-Петербурга.

Монтаж оборудования

«Новое игровое оборудование привезено в парк «Юбилейный». Городок будет современным и интересным. В кратчайшие сроки закончится монтаж, и городок станет доступным для всех желающих, — пояснил глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM скандал возник при монтаже детской горки, желоб которой поставили на песочную гору. Фото попали в программу «Вечерний Ургант», после шуток телеведущего горку демонтировали. Вместо нее приобретен детский городок. Работы по его монтажу планируется закончить к 19 октября. Изначально по муниципальному контракту стоимостью более 20 миллионов рублей реконструкция парка должна была завершиться до 1 октября. Как сообщает ярославский портал YarNews, новый городок, доставленный с родины Ивана Урганта, местные посетители парка уже назвали «Ургантовским», предложив мэрии Ярославля пригласить телеведущего на его открытие.