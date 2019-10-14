Эр-Рияд, 14 октября, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия является историческим событием. Оно придаст импульс дальнейшему развитию взаимоотношений двух стран. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Сегодня великий день во взаимоотношениях России и Королевства Саудовская Аравия. Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Эр-Рияд. <…> Уверен, что это историческое событие станет толчком для дальнейшего укрепления и расширения взаимовыгодного сотрудничества России и Саудовской Аравии», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер также выразил благодарность Путину за то, что его включили в состав делегации для визита в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.