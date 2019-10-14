Стокгольм, 14 октября, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Игроки Minecraft обнаружили необычную особенность в последнем обновлении любимого проекта. Оказалось, что липкие блоки мёда позволяют геймерам бегать по стенам, сообщило игровое издание Kotaku 13 октября.

Мед в Minecraft

https://twitter.com/PCGamesN/status/1183446689014833152

Если прилепить блок мёда к блоку обычной каменной (или сделанной из любого другого материала) стены, то персонаж игрока сможет цепляться за него. Геймеры высоко оценили необычную особенность и начали массово создавать карты со стенами, «обмазанными» мёдом.

Ранее компания Mojang заявила, что новое обновление игры Minecraft будет согласовано с игроками. Геймерам предстояло выбрать игровые нововведения при помощи пользовательского голосования.