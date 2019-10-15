Петропавловск-Камчатский, 15 октября, 2019, 03:19 — ИА Регнум. Камчатке необходима смена губернатора и полная смена команды управленцев. На полуострове всё очень сложно, и этих сложностей с каждым днём становится всё больше. Регион называют «рыбным столом России». Но именно это — главное богатство Камчатки — стало бедой для его жителей. Рынок рыбы и морепродуктов полностью контролируется промышленниками-монополистами. Жителям мало что от этих богатств перепадает. Население полуострова беднеет. Те, кто может, уезжают. Те, кому переезд не по карману, либо любовь к родному краю перевешивает весь негатив камчатской жизни, — протестуют. По мнению регионального представителя Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниила Ермилова, действующий губернатор Камчатки Владимир Илюхин крайне слабо отстаивал интересы жителей полуострова, сосредоточившись исключительно на интересах крупного рыбопромышленного бизнеса. Эксперт убеждён в том, что жителям Камчатки необходим губернатор-защитник, способный отстаивать их интересы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Илюхин

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«Владимир Илюхин очень слабо, мягко говоря, отстаивал интересы населения. Он полностью поддерживал интересы крупных рыбопромышленников, полагая, видимо, что этого вполне достаточно для того, чтобы оставаться губернатором столько, сколько потребуется. Достаточно вспомнить распространявшиеся в социальных сетях видеоролики о варварском отношении к рыбе со стороны рыбопромышленников, о бесчисленных свалках рыбных отходов, которые создавал и продолжает создавать на Камчатке рыбный бизнес, и от которых страдают люди. При этом власть в лице губернатора бездействовала. Пренебрежительное отношение к жителям региона с не самым благоприятным климатом не могло не сказаться на отношении людей к власти. Произошло то, что и должно было произойти: люди выходят на площади и высказывают свои претензии к власти. И тут Владимир Илюхин продемонстрировал полнейшую управленческую несостоятельность, общаясь с оппозицией исключительно через силовые структуры. Всё это, несомненно, отразится на предстоящих губернаторских выборах, которые, вполне вероятно, будут досрочными. Сохраняется очень высокая вероятность того, что действующий глава Камчатки покинет свой пост досрочно. Это просто давно назревшая необходимость», — считает Даниил Ермилов.

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Камчатка — наиболее удалённый от Большой земли регион. Транспортная доступность Камчатки оставляет желать лучшего. Возможности местной медицины не выдерживают никакой критики: камчатцы неоднократно критиковали власти за катастрофическую нехватку медицинских кадров, плохую оснащенность больниц. Даже за доступной медициной нужно ехать на материк, но не всем это по карману. Таким образом, жители полуострова находятся в полной зависимости от чиновников, обязанностью которых является создание приемлемого уровня медицины, прочих условий для нормальной жизни.

Александру Хорошавину пришёл Олег Кожемяко, в том смысле, что с местными элитами придётся очень непросто. К этому стоит добавить, что протест на полуострове сконцентрирован преимущественно среди интеллектуальной элиты — врачей, учителей — которые традиционно пользуются большим уважением у населения и могут оказать существенное влияние на предстоящие выборы губернатора». Даниил Ермилов «Камчатцам необходим губернатор-защитник, способный отстаивать их интересы и в то же время способный соблюсти баланс между интересами крупных рыбопромышленников и интересами людей. Уверен, что при смене губернатора Камчатку ждут проверки всех сфер деятельности власти со стороны силовиков. Без этого просто не удастся выбрать губернатора — кандидата от федерального центра, поскольку «удобный» Илюхин полностью устраивает местные элиты. Федеральному центру потребуются быстрые и решительные действия, направленные на восстановление справедливости и повышение уровня жизни камчатцев. Я бы сравнил ситуацию с почти аналогичной, имевшей место на Сахалине в 2015 году, когда на смену арестованномупришёл, в том смысле, что с местными элитами придётся очень непросто. К этому стоит добавить, что протест на полуострове сконцентрирован преимущественно среди интеллектуальной элиты — врачей, учителей — которые традиционно пользуются большим уважением у населения и могут оказать существенное влияние на предстоящие выборы губернатора».

Как сообщало ИА REGNUM, в экспертном сообществе активизировалось обсуждение возможной досрочной отставки губернатора Камчатки Владимира Илюхина. Поводов для таких обсуждений за последние годы Илюхин дал более чем достаточно — на Камчатке не стихают акции протеста против региональных чиновников, губернатор своими действиями всё больше раздражает людей.