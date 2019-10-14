Элиста, 14 октября, 2019, 14:38 — ИА Регнум. На внеочередной сессии Народного Хурала (парламента) Калмыкии шестого созыва избрали главу правительства республики. Им стал Юрий Зайцев. Его кандидатуру выдвинул руководитель региона Бату Хасиков. За премьера проголосовали 23 депутата из 25 присутствующих.

Alexxx1979 Калмыкия

Юрий Зайцев рассказал о плане развития региона, который должен быть реализован совместно со всеми органами власти и бизнесом. В программе — 228 мероприятий и 18 инвестиционных проектов с предварительным объёмом финансирования 118 млрд рублей. На развитие социальной сферы в рамках нацпроектов «Здравоохранение», «Образование», «Демография» в ближайшие три года будет выделено более двух миллиардов рублей. В ближайшие шесть лет в Калмыки приступают к реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», на эти цели республика получит свыше девяти млрд рублей, сообщает РИК «Калмыкия».

Юрий Зайцев Викторович родился в 1970 году. С 2014 по 2019 год он возглавлял Межрегиональную распределительную сетевую компанию Северного Кавказа (МРСК Северного Кавказа).