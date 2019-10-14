Красноярск, 14 октября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Неизвестные подожгли памятник героям Великой Отечественной войны в Кировском районе Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 октября в мэрии города.

Пресс-служба администрации Красноярска Неизвестные подожгли памятник в Красноярске

Известно, что злоумышленники подожгли венок возле мемориала на Площади 50-летия Победы. Из-за пожара частично разрушилась поверхность мемориала: пострадали имена героев и звезда Вечного огня

По словам замруководителя администрации Кировского района Олеси Ефимовой, районная администрация восстановит мемориал.

«Заявление в полицию уже направлено», — отметила Ефимова.

В мэрии уточнили, что именно на Площади 50-летия Победы красноярцы могут возложить цветы в память об участниках Великой Отечественной войны. Это знаковое место для горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону вандалы осквернили памятник неизвестному солдату.

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