Переславль-Залесский, Ярославская область, 14 октября, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Администрация детского сада в городе Переславль-Залесский Ярославской области объяснила, почему дошкольникам выдавали бутерброды с минимальным количеством сыра. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В детском саду считают, что работали строго в рамках нормативов дошкольного питания.

Yarnews.net Бутерброды в детском саду «Почемучка»

«Фото бутербродов сделаны в ясельной группе для детей от 2 до 3 лет. Для них норма 10 граммов в день. Мы можем давать сыр через день, можем раз в неделю. Если бы давали раз в неделю, то размер куска сыра соответствовал бы размеру хлеба. Мы с медсестрой решили давать через день: день — бутерброд с сыром, день — с маслом. Нужно понимать, что это малыши. Не все дети могут переварить такую пищу. У них идет адаптация к таким продуктам. Кто-то вообще сыр даже видеть не может», — рассказала заведующий детским садом «Почемучка» Наталья Бакунина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM жительница Переславля-Залесского опубликовала фотографии бутербродов с сыром в социальных сетях, у ярославцев снимки вызвали ассоциацию с блокадным Ленинградом. По еще одному факту с питанием в детском саду, когда детям выдали сгоревшую творожную запеканку, информация подтвердилась.

«У нас дефект в плите. Запеканку нужно запекать на двух противнях, меняя их поочередно. А в этом случае запекали на одном. Творог разбух, начал сок выделяться. Запеканка подгорела. Медсестра данный процесс не проконтролировала, общалась в этот момент с пришедшей в сад родительницей. А повара предпочли выдать. Я собрала с них объяснительные, после этого мы со старшей медсестрой расстались», — прокомментировала Наталья Бакунина.

Сейчас в детском саду «Почемучка» в Переславле-Залесском ведется проверка всего питания воспитанников.