Ярославль, 14 октября, 2019, 14:13 — ИА Регнум. В Ярославле концерт певца Егора Крида, который должен был состояться 16 октября, отменен. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославле Афиша концерта в Ярославле

Это произошло после обращений жителя города Ильи Дианова в прокуратуру и проверки, которую инициировал уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин, к которому также обратились ярославцы. Людей возмутила маркировка «12+» на афишах. Авторы обращений считают, что в песнях присутствует ненормативная лексика, вредная для детей.

Концерт перенесен на февраль. Официально причины переноса не озвучиваются. В группе концерта в социальной сети говорится о том, что концерт перенесен «по не зависящим от нас причинам». Между тем в новой афише, опубликованной на сайте УКРК «Арена-2000» по-прежнему стоит ограничение «12+».

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM автор одного из обращений Илья Дианов, его письмо из прокуратуры было переслано в Роскомнадзор, а оттуда — в управление Минкульта по ЦФО. Ответ на него пока не получен.

По данным источника ИА REGNUM, до начала концерта возрастная маркировка может быть изменена, либо организаторы убедят недовольных, что мата на концерте не будет.