Кострома, 14 октября, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Кострома стала центром студенческих и любительских театров со всей центральной России, — сообщает Smi44.

Оноре Домье. Театр

Десятки студенческих и любительских театров со всей страны покажут свои постановки. Это театральные коллективы из Санкт — Петербурга, Великого Новгорода, Переславля — Залесского, Москвы, Щелково, Тамбова, Воронежа, Кольчугина, Жуковки и Шарьи.

За три дня любительские и студенческие театры покажут 11 постановок. Кострому представляет «Театр песни КГУ» с мюзиклом «Богемская рапсодия». После Костромы отборочные туры пройдут в Хабаровске и Омске.

По итогам конкурса экспертный совет определит интересные театральные работы, которые будут показаны на ведущих театральных площадках в Москве и Санкт-Петербурге.