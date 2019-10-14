Абакан, 14 октября, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Информация о гибели в ДТП мэра Абакана (Хакасия) Николая Булакина подтвердилась. Как сообщили ИА REGNUM 14 октября в правительстве Хакасии, соболезнования по поводу гибели главы Абакана выразил глава республики Валентин Коновалов.

R-19.ru Николай Булакин

«Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату», — подчеркнул Коновалов. Он пожелал родным и близким Николая Булакина мужества и сил.

Как сообщало ИА REGNUM, о гибели 66-летнего мэра Абакана Николая Булакина в ДТП стало известно 14 октября. По предварительной информации, мэр не справился с управлением, и автомобиль врезался в дерево в Красноярском крае.